Am Mittwochabend kam es in Timelkam zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 20-jähriger Motorradlenker erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 18:15 Uhr auf der L1270 Ungenacher Straße. Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Pkw von Ungenach kommend in Richtung Timelkam unterwegs, als es in einer Linkskurvezur Kollision mit einem Motorrad kam. Das Motorrad, gelenkt von einem 20-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Ried im Innkreis, schlitterte bereits in der Kurve auf den Pkw zu.

Wiederbelebung ohne Erfolg

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte der alarmierte Notarzt nur mehr den Tod des 20-Jährigen feststellen. Am Sozius des Motorrads befand sich eine 17-jährige Rumänin aus dem Bezirk Vöcklabruck. Sie wurde leicht verletzt und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Die Feuerwehr stand bei den Aufräumarbeiten im Einsatz, berichtet die Polizei.