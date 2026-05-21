Am Dienstagabend stoppte die Polizei in Mondsee einen 24-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit einem offenbar unbefugt verwendeten Fahrzeug unterwegs war.

Gegen 19:30 Uhr wurde ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck aufgrund seiner auffälligen Fahrweise von einer Polizeistreife kontrolliert. Bereits bei der Kontrolle gab der Mann an, keinen Führerschein zu besitzen.

Auto offenbar ohne Wissen des Besitzers benutzt

Auf die Frage nach dem Fahrzeughalter soll der 24-Jährige erklärt haben, dass er sich das Auto ohne Wissen seines Nachbarn „geborgt“ habe. Die Beamten bemerkten zudem eindeutige Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung.

Drogentest positiv auf THC und Kokain

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC und Kokain. Auch die anschließende Untersuchung durch den Amtsarzt bestätigte die Fahruntauglichkeit des Mannes. Im Fahrzeug fanden die Polizisten außerdem geringe Mengen Cannabisblüten und Kokain. Der 24-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck sowie bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Quelle: LPD OÖ