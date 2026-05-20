Alexander Schiendorfer (Alumni 2010) von der Sparkasse Salzkammergut gewährte den Schüler*innen der 3BK der BHAK Bad Ischl vor kurzem spannende Einblicke in die vielseitige Tätigkeit eines Kreditberaters und vermittelte praxisnah, worauf es bei professionellen Kreditgesprächen ankommt. Besonders wertvoll war dabei das individuelle Feedback, mit dem die Jugendlichen ihre Gesprächsführung gezielt verbessern und Kreditgespräche auf hohem Niveau durchführen konnten.

Die BHAK Bad Ischl bedankt sich herzlich für das Engagement und die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und regionaler Wirtschaft.