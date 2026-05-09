Beim 24. Gosausee-Staffelrundlauf am 8.5.2026 herrschten heuer beste Laufbedingungen. Rund 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen bei der traditionsreichen Veranstaltung an den Start, darunter mehr als 60 Kinder und Jugendliche. Damit bestätigte der Lauf einmal mehr seinen Stellenwert als beliebter Familien- und Breitensportbewerb im Salzkammergut.

Vor der beeindruckenden Kulisse des Gosausees und des Dachsteins samt prächtiger Wolkenstimmung standen nicht nur sportliche Spitzenleistungen, sondern vor allem die Freude an der Bewegung und die Begeisterung des Nachwuchses im Mittelpunkt. Besonders erfreulich war erneut die große Beteiligung der jungen Läuferinnen und Läufer bei den Kinder- und Schülerbewerben. Auf verkürzten Strecken mit 800 bzw. 1.600 Meter konnten die Nachwuchsläufer erste Sporen im Renngeschehen verdienen.

Tagesschnellste Dame war im Rennen der Erwachsenen Emely Breitfuss aus Altenmarkt, die sich zusammen mit ihrer Teamkollegin Lina Breitfuss in einer Gesamtzeit von 41:40 Minuten den Teamsieg bei den Damen sicherte.

Bei den Herren setzte sich Johann Lanzinger aus Abtenau als Tagesschnellster an die Spitze der Ergebnisliste, auch er legte mit seiner Zeit den Grundstein für den Gesamtsieg in 33:32 Minuten zusammen mit seinem Teamkollegen Leonhard Rettenbacher aus Russbach. Die Mixed-Klasse ging ebenfalls ans Bundesland Salzburg. Eva und Tobias Seethaler, beide aus Abtenau, siegten in 39:17 Minuten.

Die Veranstaltung wurde von der Sektion Ausdauersport des ASKÖ Raiffeisen Gosau organisiert und verlief reibungslos. Zahlreiche Zuschauer entlang der Strecke sorgten für eine herausragende Stimmung und unterstützten die Athletinnen und Athleten bis ins Ziel.

Organisator Karl Posch zeigte sich mit der Veranstaltung sehr zufrieden:

„Es freut uns besonders, dass so viele Kinder und Jugendliche am Start waren. Genau das ist das Ziel unseres Laufes – Menschen jeden Alters für Bewegung und Sport in einer einzigartigen Naturkulisse zu begeistern. Danke an alle, die diesen Lauf seit Jahrzehnten unterstützen und dieses Lauf-Fest möglich machen.“

Das im nächsten Jahr anstehende 25-jährige Jubiläum ist für die Organisatoren ebenso wie für viele Teilnehmer etwas Besonderes, auf das sich jetzt schon viele freuen. So manches Gespräch abseits der Laufstrecke drehte sich nämlich um die Tatsache, dass viele jetzt als Betreuer fungierende Eltern ihre ersten Erfahrungen mit dem Laufsport ebenso beim Gosausee-Staffelrundlauf gemacht haben. Die Veranstaltung kann also deshalb mit Fug und Recht als Generationen-Lauf gesehen werden.