21 Mitglieder des Ebenseer PV verbrachten eine wunderschöne Woche in Marmaris, Türkei. Mit zahlreichen Ausflügen, wie eine Flussfahrt auf dem Dalyan entlang den berühmten Felsengräbern, in das alte und bekannte Datca, wo die Häuser nur mit Steinen verkleidet sind und die Besucherströme etwas an Hallstatt erinnern, sowie das weltberühmte Pamukkale und einer Fahrt durch eine traumhafte Berglandschaft mit Besuch einer Ölmühle und Teppichknüpferei, verging die Zeit viel zu schnell. Wunderbare Tage, die allen viel Freude machte.
Schreibe einen Kommentar