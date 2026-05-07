Im Rahmen der AMS BusinessTour besuchten der stellvertretende Leiter sowie Abteilungsleiter im Service für Unternehmen des AMS Gmunden, Peter Plank, gemeinsam mit der AMS-Geschäftsstellenleitung Ilse Hankowetz die Miba AG in Laakirchen. Der international erfolgreiche Industriebetrieb zählt zu den Leitunternehmen im Bezirk Gmunden und gilt als wichtiger Impulsgeber in den Bereichen Innovation, Ausbildung und Fachkräftesicherung.

Im Mittelpunkt des Besuchs stand der Austausch mit Frau Dr. Uta Stockbauer über die aktuelle Arbeitsmarktlage sowie die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen für Unternehmen und Arbeitnehmer_innen. Besonders thematisiert wurden die Perspektiven für Jugendliche und junge Erwachsene am Arbeitsmarkt sowie die Bedeutung moderner Ausbildungsangebote in Zeiten des steigenden Fachkräftebedarfs.

Die Miba setzt dabei bewusst auf langfristige Investitionen in Ausbildung und Personalentwicklung. Mit dem neuen Ausbildungs- und Weiterbildungszentrum „Base 27 – Deine Zukunftswerkstatt“ entsteht am Standort Laakirchen ein modernes Kompetenzzentrum für Lehrlinge und Fachkräfte der oberösterreichischen Miba Produktionsbetriebe. Das innovative Konzept verbindet praxisnahe Ausbildung mit einer offenen Architektur, die Einblicke in den Ausbildungs- und Arbeitsalltag ermöglicht.

Gemeinsam mit Lehrlingsverantwortlichen Herrn Roman Ornetzeder erhielten die Vertreter des AMS zudem spannende Einblicke in die Ausbildungswerkstätten und die praxisorientierte Lehrlingsausbildung des Unternehmens.

„Der Besuch bei der Miba hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig starke Partnerschaften zwischen Wirtschaft und Arbeitsmarktservice sind. Besonders erfreulich ist das klare Bekenntnis zur Ausbildung junger Menschen und zur nachhaltigen Fachkräftesicherung in unserer Region“, betont Ilse Hankowetz, Leiterin des AMS Gmunden.

Die AMS BusinessTour läuft noch bis 15. Mai 2026 und steht heuer unter dem Motto „Überall unterwegs – für eine nachhaltig erfolgreiche Personalarbeit“. Österreichweit besuchen AMS-Berater Unternehmen direkt vor Ort, um bei Themen wie Fachkräftesicherung, Lehrausbildung, Qualifizierung und nachhaltiger Personalarbeit zu unterstützen