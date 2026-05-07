Nach der wetterbedingten Absage im Vorjahr konnte der diesjährige Atzbacher Familien-Radtag bei strahlendem Sonnenschein durchgeführt werden.

Rund 40 Radelnde absolvierten eine der vier vorgegebenen Strecken mit dem jeweiligen Endpunkt GH Witernig in Litzing. Im schattigen Gastgarten konnte man dort die Flüssigkeitstanks wieder auffüllen, und die Kinder wurden von der Familienfreundlichen Gemeinde auf ein Eis eingeladen.

Danke an die Sektion MTB/RR der SportUnion Atzbach für die Organisation des Radtags!