LAAKIRCHEN. Drei Schülerinnen der Volksschule Lindach durften den Bezirk Gmunden beim Landesfinale der Leseolympiade in Linz vertreten. Angefeuert wurden sie von ihren mitgereisten Klassenkameradinnen und -kameraden. Nächstes Jahr findet der Bezirksbewerb in Lindach statt.

Die Aufregung war groß: Die Mädchen hatten zunächst die Klassenausscheidung gewonnen und trugen danach auch beim Bezirksbewerb in Gschwandt den Sieg davon. Damit hatten sich Franziska, Leni und Nora von der vierten Klasse der VS Lindach für die Teilnahme am Landesfinale der Leseolympiade in Linz qualifiziert. Begleitet wurden sie von ihrem Klassenlehrer Herbert Mittendorfer und der gesamten Schulklasse. Das Engagement der drei Laakirchnerinnen und ihres „Fanclubs“ zahlte sich aus: Am Ende gab es Platz fünf unter 18 teilnehmenden Gruppen.

Auch Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger, der ebenfalls vor Ort die Daumen drückte, gratulierte den Schülerinnen, die stolz ihre Urkunden in Empfang nahmen. Dank ihres Erfolges wird die Bezirksausscheidung der Leseolympiade im kommenden Jahr in Laakirchen stattfinden.