Vöcklabruck. Der Jungunternehmer:innenpreis (JUP) der Jungen Wirtschaft in der Wirtschaftskammer holt junge Selbständige vor den Vorhang, die mit Mut, Tatendrang und frischen Ideen zeigen, was in Oberösterreichs Wirtschaft steckt. Die Online-Einreichung ist ab sofort bis 21. Mai 2026 unter www.jungunternehmerpreis.at möglich.

„Die Welt gehört denen, die nicht lange fackeln, sondern für etwas brennen. Genau diese jungen Unternehmer:innen suchen wir. Der JUP ist ihre Bühne, um ihre Erfolgsgeschichte zu zeigen und andere für die Selbständigkeit zu begeistern“, betont Iris Lothring, Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Vöcklabruck. „Wir laden alle jungen Unternehmen unseres Bezirkes ein, sich zu bewerben und sichtbar zu machen, was sie für die Wirtschaft leisten – gerade Vöcklabruck zeigt immer wieder mit tollen Innovationen auf.“

Vergeben wird der Jungunternehmer:innenpreis 2026 in drei Kategorien:

„Raketenstarter“ für alle, die mit ihrer Geschäftsidee gerade voll durchstarten.

„Regionenrocker“ für Jungunternehmer:innen, die sich am Markt etabliert haben und etwas Besonderes für die Zukunft ihrer Region leisten.

„Werteschöpfer“ für kleine Teams mit höchstens vier Mitarbeitenden, die mit innovativen Ideen überzeugen.

„Pro Kategorie werden drei Preise vergeben – mit Preisgeldern zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Zusätzlich werden die jeweils zehn besten Einreichungen je Kategorie auf der Homepage veröffentlicht, die prämierten Unternehmen werden medial präsentiert“, freut sich Iris Lothring schon darauf bei der Preisverleihung am 30. September 2026 in Linz auch Vöcklabrucker Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer auf die Bühne zu holen.

Alle Infos und das Online-Teilnahmeformular gibt es auf www.jungunternehmerpreis.at