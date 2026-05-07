Nach etwa sieben Monaten Bauzeit konnte heute, 7. Mai 2026, die Dachgleiche für die neue „Lehrlings PowerBase“ der Energie AG in Gmunden gefeiert werden. Bis Lehrbeginn 2027 soll die moderne Lern- und Lebensumgebung für die künftigen Fachkräfte fertiggestellt sein.

„Mit der ‚Lehrlings PowerBase‘ schaffen wir die Grundlage für bestens ausgebildete junge Fachkräfte aus den eigenen Reihen, die an der Energiezukunft für Oberösterreich arbeiten. Wir investieren damit in ein modernes Lern- und Lebensumfeld, das junge Talente bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet“, betont Energie AG-CEO Leonhard Schitter bei der Gleichenfeier.

Insgesamt sind aktuell 119 Lehrlinge bei der Energie AG in Ausbildung, davon gibt es für etwa ein Drittel eine Wohnmöglichkeit.

Lehrlinge gestalten „Lehrlings PowerBase“ aktiv mit

„Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Deshalb war es uns wichtig, sie von Anfang an aktiv in die Planung der ‚Lehrlings PowerBase‘ einzubeziehen. Mit viel Engagement und Kreativität haben unsere Lehrlinge gezeigt, wie sie ihre zukünftige Umgebung gestalten möchten“, so Matthias Pesendorfer, Leiter der Lehrwerkstatt am Standort Gmunden. Die Ideen und Anregungen der Lehrlinge fließen nun in die Umsetzung ein. So entsteht ein Ausbildungsumfeld, das sich konsequent an den Bedürfnissen der nächsten Generation orientiert.

Energie AG setzt auf nachhaltige Bauweise

Bei der Planung und Umsetzung dieses Neubauprojekts setzte die Energie AG erstmals auf Building Information Modeling (BIM). Dies erlaubt eine präzise digitale Planung, 3D-Scans in verschiedenen Bauphasen und eine detaillierte Kollisionserkennung, um den Bauprozess effizient zu gestalten. Gleichzeitig legt das Projekt einen starken Fokus auf das Cradle-to-Cradle-Prinzip, wodurch Materialien recycelt und in den Kreislauf zurückgeführt werden.

Der Neubau wurde für seine herausragende Nachhaltigkeit mit dem klimaaktiv-Gebäudestandard GOLD zertifiziert – ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und digitale Planung. Die klimaaktiv-Zertifizierung bewertet Gebäude nach strengen Kriterien: Energieverbrauch, Ressourcenschonung, Materialwahl und Zukunftsfähigkeit. Zudem wird eine Photovoltaikanlage am Dach installiert und ein Batteriespeicher errichtet.