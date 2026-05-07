Die Pfadfinder Gmunden feiern im Mai 2026 ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 80 Jahren prägt die Pfadfinderbewegung das Leben zahlreicher Kinder, Jugendlicher und Familien in der Region. Aus diesem Anlass veranstalten die Pfadfinder Gmunden am 22. und 23. Mai 2026 ein großes Schaulager am Seebahnhof Gmunden und laden die Bevölkerung herzlich zum Mitfeiern und Mitmachen ein.

Unter dem Motto „Scouting for future“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. An mehreren interaktiven Stationen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Welt der Pfadfinder hautnah erleben: Von Abenteuer- und Geschicklichkeitsstationen über Bastelangebote bis hin zu klassischen Pfadfindertechniken wie Floßfahren, Steckerlbrotbacken oder einer spannenden Schnitzeljagd ist für jede Altersgruppe etwas dabei.

Ein besonderes Highlight sind die über offenem Feuer gebratenen Palatschinken, die Lagerfeuerabende mit Darbietungen sowie das gemütliche Jurtenkaffee. Zudem gibt es einen Lagerzeitungs- und Losverkauf sowie einen großen Festakt am Samstagabend.

Das Schaulager findet direkt am Seebahnhof Gmunden statt. Die Programmpunkte im Überblick:

Freitag, 22. Mai 2026 Gastronomiebetrieb und Jurtenkaffee ab 15:00 Uhr Programm und Mitmachstationen von 15:30 bis 18:00 Uhr Lagerzeitungsverkauf und Kulinarik

Samstag, 23. Mai 2026 Ganztägiges Programm ab 10:00 Uhr Mitmachstationen von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 bis 16:00 Uhr Festakt mit Losziehung von 17:00 bis 19:00 Uhr Lagerfeuer mit Darbietungen ab 20:30 Uhr

Sonntag, 24. Mai 2026 Gastronomiebetrieb von 11:00 bis 17:00 Uhr



Die Pfadfinder Gmunden möchten mit dem Schaulager nicht nur auf 80 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken, sondern vor allem zeigen, wie zeitgemäß Gemeinschaft, Naturerlebnis, Nachhaltigkeit und ehrenamtliches Engagement heute sind.

Weitere Informationen gibt es unter:

pfadisgmunden.at