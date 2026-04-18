Am 10.04. durfte die FF-Atzbach wieder die jährliche Übung in der Volksschule und im Kindergarten Atzbach durchführen.

In der Volksschule konnte bei einem Brand im Obergeschoss eine eingeschlossene Klasse mit schwerem Atemschutz und der Drehleiter Attnang evakuiert werden.

Danach durfte die Feuerwehr die 4. Klasse noch ins Feuerwehrhaus mitnehmen, Ihnen allerlei über den Feuerwehrdienst beibringen und ihnen am Ende den Brandschutzausweis „Gemeinsam-Sicher-Feuerwehr“ überreichen.

Auch dem Kindergarten wurde der Feuerwehrdienst nähergebracht und unter anderem auch die Ausrüstung anprobiert. Im Anschluss gab es noch eine Evakuierung des verrauchten Kindergartens und die Rettung einer vermissten Person mittels Atemschutz.