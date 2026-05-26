Pfingstmontag ist im Kalender rot unterstrichen! Wie alle Jahre fand auch dieses Jahr am Pfingstmontag 25.5.2026 der obligatorische Kirtag in Ohlsdorf statt. Trotz hoch sommerlicher Temperaturen über 30 Grad ließen es sich 100erte Besucher nicht nehmen, eines der bekanntesten Kirtage des Landes zu besuchen. Bei zahlreichen Marktständen wurde auch fleißig gekauft, Standln mit Naschereien gab es ebenfalls zur Genüge. Ein großes Pfingstbierzelt beim Sportplatz stand auch zur Verfügung und war prall gefüllt, bei der Feuerwehr war auch der Bär los und bei der SPÖ und den Kinderfreunden wurden den fleißigen Helferinnen und Helfern um Bürgermeisterin Ines Mirlacher auch nicht gerade „fad“.

Ein besonderer Ehrengast war mit SPÖ Landesrat und Vorsitzender Mag. Martin Winkler auf Besuch nach Ohlsdorf gekommen, ging mit Bgm. Ines Mirlacher und 2. Bgm.Stv. Gemeinderat David Lugmaier eine Runde durch den Kirtag, zur Feuerwehr und ins Pfingstfestzelt und unterhielt sich prächtig mit vielen interessierten Menschen. Hier kam ganz deutlich seine Kontaktfreudigkeit, sein enormes Wissen und sein Interesse an der Bevölkerung zu Tage und so war er länger als geplant in Ohlsdorf. Nach einer kleinen Stärkung beim Festplatz der SPÖ trat er zufrieden die Heimreise nach Linz an. Ein schöner Tag mit lieben Menschen, den viele nicht vergessen werden.