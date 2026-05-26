Die Werkskapelle Laufen Gmunden‑Engelhof lädt am 13. Juni 2026 von 14.00 bis 16.30 Uhr zum großen Familiennachmittag ins Musikheim in der Scharnsteiner Straße 60 ein. Der Nachmittag richtet sich an Familien, die die lebendige Jugendarbeit des Vereins kennenlernen möchten – und an alle, die Musik als gemeinschaftliches Erlebnis schätzen. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein Nachmittag voller Musik, Spiel und Begegnung

Kinder, Eltern und Großeltern erwartet ein abwechslungsreiches Programm:

Instrumente probieren – von Flöte bis Tuba

– von Flöte bis Tuba Musikalische Spiele

Malwettbewerb

Kinderschminken

Kaffee & Kuchen

Auftritt des Laufenten‑Jugendorchesters um 15 Uhr

Warum Musizieren im Verein so wertvoll ist – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zahlreiche Studien zeigen: Gemeinsames Musizieren stärkt Konzentration, Sprachentwicklung, Teamfähigkeit, Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen. Kinder, die ein Instrument lernen, profitieren nachweislich in der Schule – und im Leben.

Doch Musik im Verein kann noch mehr: Sie schafft Freundschaften, vermittelt Verantwortung, fördert Durchhaltevermögen und bietet einen sicheren, smartphone‑freien Raum, in dem junge Menschen wachsen können.

Auch Erwachsene profitieren: Musizieren hält geistig fit, reduziert Stress und verbindet Generationen. Genau diese (Blasmusik-)Magie lebt die Werkskapelle seit über 70 Jahren.

Der Laufentenclub – ausgezeichnete Jugendarbeit in Gmunden

Der Laufentenclub wurde 2024 mit dem Förderpreis der OÖ Volkskultur ausgezeichnet und bietet ein modernes, liebevoll gestaltetes Jugendprogramm:

Laufenten‑Nachmittag als musikalische Frühförderung mit Spiel & Spaß einmal im Monat in zwei altersgerechten Gruppen: Laufenten‑Küken ab 4 Jahren und Ducks ab ca. 10 Jahren Kostenlos, Anmeldung zur Planung erwünscht

als musikalische Frühförderung mit Spiel & Spaß einmal im Monat in zwei altersgerechten Gruppen: Laufenten‑Küken ab 4 Jahren und Ducks ab ca. 10 Jahren Kostenlos, Anmeldung zur Planung erwünscht Blockflötenunterricht durch Vereinsmitglieder

durch Vereinsmitglieder Unterstützung bei Instrumentenwahl & Musikschulanmeldung

Laufenten‑Jugendorchester als erstes gemeinsames Musizieren

Obmann Mathias Schrabacher betont:

„Mit dem Laufentenclub bieten wir Kindern und Jugendlichen eine abwechslungsreiche und völlig smartphone‑freie Freizeitgestaltung im Rahmen eines Vereins – zum Wohle der Musik und der Gesellschaft.“

Ein Verein mit Geschichte – und Zukunft

Die Werkskapelle wurde 1951 im Gmundner Stadtteil Engelhof gegründet und ist bis heute am Gelände der Laufen Austria GmbH beheimatet. Über 50 Musiker:innen zwischen 11 und 78 Jahren proben jeden Mittwoch im neuen Musikheim, gestalten Konzerte, Wertungen und zahlreiche Ausrückungen. Kapellmeister Manuel Ecklbauer (seit 2024) und Obmann Mathias Schrabacher setzen mit ihrem Team auf ein klares Leitbild: Musik – Gemeinschaft – Jugend – Auftritt. Der Verein ist offen für alle, die Freude an Blasmusik haben – ob Kind, Jugendliche:r, Erwachsene oder Senior:in.

Auch Quer‑ und Wiedereinsteiger:innen willkommen

Der Familiennachmittag richtet sich nicht nur an Kinder: Auch jugendliche und erwachsene Neueinsteiger:innen auf allen blasorchestergeeigneten Instrumenten sind herzlich eingeladen, die Werkskapelle kennenzulernen.

Kontakt & weitere Informationen

Alle Termine und Infos: www.wk-laufen.at Jugendreferentin Tanja Schobesberger Tel. 0650 57 00 685 E-Mail: jugendreferat@wk-laufen.at