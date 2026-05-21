Trotz Dauerregen und gefühlten 5 Grad Celsius waren das AV Familienfest und der Frühschoppen ein voller Erfolg. Rund 600 Besucherinnen und Besucher ließen sich letztes Wochenende vom Wetter nicht abschrecken und sorgten am gesamten Veranstaltungsgelände für beste Stimmung. Besonders erfreulich war die große Teilnahme der Kinder – rund 80 junge Gäste waren mit Begeisterung dabei.

Das Familienfest bot dank aller Vereine und Helfer:innen, die das Fest gemeinsam ermöglicht haben, ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Ein großes Dankeschön gilt den Naturfreunden Laakirchen, ASKÖ Laakirchen Faustball, ASKÖ Ohlsdorf & der Fußballschule Salzkammergut, dem Schützenverein Danzermühl sowie Wild Skulls Dart Laakirchen.

Ein echtes Highlight des Frühschoppens war die feierliche Einweihung des neuen Vereinsheims – und musikalisch wurde dabei ordentlich aufgezeigt: Das Mundharmonika Quartett Austria sorgte für großartige Stimmung und begeisterte das Publikum mit Live-Musik auf höchstem Niveau.

Wir sind überwältigt von der großen Besucherzahl und bedanken uns herzlich bei allen Gästen, die trotz des schlechten Wetters mitgefeiert haben.