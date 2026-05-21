Bad Ischl/ Neukirchen bei Lambach. Die Schüler*innen der 1BK und 2BK der BHAK Bad Ischl durften kürzlich das innovative Unternehmen AGILOX in Neukirchen bei Lambach besuchen und dabei spannende Eindrücke aus der modernen Arbeitswelt sammeln. AGILOX entwickelt und produziert autonome mobile Roboter und intelligente Transportsysteme für die Intralogistik, die weltweit in Produktionsbetrieben und Lagerhallen eingesetzt werden. Josef Baumann-Rott, Eigentümer und ehemaliger Geschäftsführer, führte persönlich durch das Unternehmen und berichtete eindrucksvoll von der Entwicklung des international erfolgreichen Technologieunternehmens.

Besonders spannend war der Blick hinter die Kulissen der Produktion. Die Schüler*innen durften nicht nur den Zusammenbau der autonomen Roboter miterleben, sondern auch die Teststrecke besichtigen, auf der die Fahrzeuge geprüft werden. Eindrucksvoll war vor allem zu sehen, wie präzise und sicher die selbstfahrenden Roboter arbeiten. Der direkte Einblick in diese moderne Technologie machte eindrucksvoll sichtbar, wie innovativ und zukunftsorientiert bei AGILOX gearbeitet wird.

Nach der Gründung im Jahr 2017 hat sich AGILOX innerhalb weniger Jahre zu einem international erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Heute beschäftigt es bereits rund 270 Mitarbeiter*innen und ist weltweit tätig. AGILOX überzeugt besonders durch seine autonomen Transportsysteme sowie eine Software mit digitalen Zwillingen und moderner X-SWARM-Technologie. Dabei kommunizieren die Roboter selbstständig miteinander und organisieren ihre Fahrwege eigenständig. Durch vollständige digitale Anbindung ist kann ein besonders schnelles, flexibles und effizientes Kundenservice gewährleistet werden kann.

Besonders beeindruckend ist der Werdegang von Josef Baumann-Rott. Als gelernter Maschinenschlosser gehörte er zum sechsköpfigen Gründerteam des Start-ups AGILOX und baute das Unternehmen mit viel Eigeninitiative und Innovationsgeist zu einem international erfolgreichen Unternehmen auf. Trotz dieses Erfolges arbeitet er bereits wieder an der Umsetzung neuer Ideen und gründete kürzlich das Startup CONTILOX. Damit veranschaulichte er den Schüler*innen, wie wichtig Motivation, Teamarbeit und unternehmerisches Denken sind.

Der Besuch bei AGILOX zeigte den Schüler*innen eindrucksvoll, wie spannend moderne Technologie, Innovation und Unternehmergeist sein können und wie vielfältig die beruflichen Möglichkeiten in einem international erfolgreichen Unternehmen aus Oberösterreich sind.