Vom 07.04.2026 bis 09.05.2026 wurde eine Wasserdienst-Grundausbildung abgehalten. Es nahmen 12 Kameraden aus dem Bezirk Vöcklabruck an dieser Grundausbildung teil. Das Ausbildnerteam unter der Leitung vom Verantwortlichen für den Wasserdienst Markus Forstinger vermittelte den Teilnehmern die wichtigsten Knoten für den Wasserdienst und den richtigen Umgang mit der Feuerwehrzille.

Der Theoriebereich wurde im Feuerwehrhaus Redlham abgehalten. 6 Praxiseinheiten musste jeder Teilnehmer absolvieren, welche am Baggersee und auf der Ager in Redlham abgehalten wurden. Den Abschluss bildete der Praxistag am Winterhafen und der Donau in Linz. Nach einer theoretischen sowie einer praktischen Prüfung bestanden alle Kameraden diese Grundausbildung mit Erfolg. Ein Großer Dank gebührt auch der Verpflegungsmannschaft der Feuerwehr Redlham für die ausgezeichnete Verpflegung am Praxistag in Linz. Ebenfalls bedanken wir uns bei den Feuerwehren Vöcklabruck und Windern für die Verfügungstellung der Sicherheitsboote samt Personal. Das Erlernte können die Teilnehmer beim diesjährigen 64. Landes-Wasserwehrleistungsbewerb in Ottensheim vom 19. bis 20. Juni 2026 bereits unter Beweis stellen. Alle Kameraden stehen nun als ausgebildete Zillenfahrer bei Hochwassereinsätzen auch in anderen Bezirken zur Verfügung.