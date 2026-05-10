Bad Ischl. Die Salinenmusikkapelle Bad Ischl feiert heuer das 30-jährige Bestehen ihrer Jugendkapelle und lädt am 30. Mai 2026 zum Jugendorchestertreffen in den Kurpark ein. Von 14 bis 18 Uhr steht der musikalische Nachwuchs aus der Region im Mittelpunkt und präsentiert ein abwechslungsreiches Programm. Seit drei Jahrzehnten setzt der Verein auf eine engagierte Nachwuchsarbeit – das Treffen bietet dazu einen passenden Rahmen.

Den musikalischen Abschluss übernimmt am Abend das Bezirksjugendorchester Gmunden. Bei Schönwetter findet die Veranstaltung im Kurpark statt, bei Schlechtwetter wird ins Pfarrzentrum ausgewichen. Die Besucher:innen dürfen sich auf einen unterhaltsamen Nachmittag mit junger Blasmusik freuen.

Von den Anfängen bis heute

1996 wurde zur gezielten Förderung des Nachwuchses von Ehrenkapellmeister Josef Morbitzer eine eigene Jugendkapelle gegründet. Sie bietet jungen Musiker:innen die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Zusammenspiel zu sammeln und bei Auftritten Bühnenerfahrung zu gewinnen. Die Zahl der Nachwuchsmusiker:innen wuchs stetig und über die Jahre konnte ein beachtliches musikalisches Niveau erreicht werden.

Eine wichtige Ergänzung folgte 2008 mit der Gründung des Anfängerensembles „Salzkristalle“ durch Kapellmeister Michael Höllwerth. Hier können Kinder bereits nach kurzer Ausbildungszeit gemeinsam musizieren und werden schrittweise an die Jugendkapelle und das große Orchester herangeführt. Neben musikalischen Aktivitäten stehen dabei auch Gemeinschaft und Freude im Mittelpunkt. Unterstützt durch engagierte Verantwortliche, erfahrene Musiker:innen sowie zahlreiche Förderer bleibt die Nachwuchsarbeit ein lebendiger und unverzichtbarer Bestandteil der Ischler Salinenmusikkapelle – mit dem Ziel, die Begeisterung für die Blasmusik auch in Zukunft weiterzutragen.