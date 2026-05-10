Mit einem deutlichen 9:1 (6:1) -Heimsieg gegen den UFC Attergau erhöhten Gmundens Fußballerinnen am Samstag ihr Punktekonto auf 39 Zähler und führen vor der spielfreien Spielgemeinschaft Eberstalzell/Pettenbach/Ried-Traunkreis (33) und der SPG HÖGL Taufkirchen/Münzkirchen (27, 2 Spiele weniger). Die Treffer erzielten: Nina Grieshofer, Katharina Stockinger ( je 4), Julia Urich; Emilia Holzinger.

Attergaus Torjägerin Holzinger brachte die Gäste schon nach 7 Minuten in Führung, 3 Minuten später glich Nina Grieshofer per Freistoß aus und plötzlich steigerte sich die Heimelf in eine echte „Traumform“, denn bis zur Pause erzielten Grieshofer und Stockinger gemeinsam noch 5 Tore.

Tapfere Gegnerinnen fighteten bis zum Schluss

Ohne ihre langzeitverletzte Torschützin Larisa Manaj, die ihre Kolleginnen an der Seitenlinie mit Krücken immer wieder anfeuerte, war Torjägerin Emilia Holzinger (früher in der Bundesliga bei Union Kleinmünchen) meistens auf sich gestellt, beschäftigte aber mit „Nadelstichen“ die dann unüberwindbare Gmundner Abwehr.

Julia Viktoria Urich setzte den Torreigen nach der Pause fort, Nina Grieshofer und Anna Katharina Stockinger stockten ihre Matchtreffer auf je 4 auf, ehe der ausgezeichnete Schiedsrichter Christof Kaiblinger das Spiel pünktlich beendete und den Spielerinnen bei drückender Hitze eine Nachspielzeit ersparte.

Co-Trainer Benedikt Hage (UFC Attergau): „Nach unserer frühen Führung kassierten wir leider auf dem „ungewohnten Geläuf“ der LSP -Arena recht bald 4 Gegentreffer, weil wir in der Abwehr überlaufen wurden und schon zur Pause hoffnungslos zurücklagen. Gmunden spielte sich in einen gewissen „Tor-Rausch“.

Cheftrainer Jürgen Wabitsch (SV Gmunden): „Die Mädels haben heute wirklich guten Fußball gespielt, was uns gegen die SPG Weibern/Taufkirchen-Trattnach nicht gelungen ist, hat heute geklappt. Es war auch wieder Kapitänin Kerschbaumer dabei, das hat sehr zur kollektiven Leistung beigetragen, ein Pauschallob an alle eingesetzten Akteurinnen. Trotzdem besteht keinerlei Grund zum Übermut, denn wir haben noch 2 schwere Spiele vor uns und wollen nur Schritt für Schritt setzen. Wir gehen jetzt in eine längere Pause, sind 1 x spielfrei und empfangen dann am Samstag, 30. Mai, um 15.00 Uhr in der LSP-Arena unseren schärfsten „Verfolger“, die Spielgemeinschaft Eberstalzell/Pettenbach/Ried-Traunkreis zum vorentscheidenden Kampf um den End-Rang 1. Dazu wünschen wir uns die volle Unterstützung zahlreicher Fans!“