Attnang-Puchheim.- Die Kellerbühne Puchheim präsentiert ab 29. Mai 2026 das Erfolgstheaterstück „Frau Müller muss weg“ von Lutz Hübner, einem der meistgespielten zeitgenössischen Bühnenautoren. Über eine Million Zuseher*innen sahen die Verfilmung des Stückes mit Anke Engelke in der Rolle der „kampfbereiten“ Elternvertreterin.

In dem Stück wollen Eltern die Lehrerin, Frau Müller, „absägen“, weil sie ihnen nicht passt. Vor allem die Noten, die die Kinder in der 4. Klasse Volksschule bekommen, wo doch die Aufnahme ins Gymnasium verbaut werden könnte.

Der Druck im Klassenzimmer ist immens – für alle Beteiligten. Nicht nur Schüler*innen und Lehrer*innen nerven, auch Eltern. Das wissen alle, die einmal einen Elternabend besucht haben: Endlosdiskussionen, Optimierungsstrategien, Verbesserungsvorschläge. Was früher ein Schulkind war, ist heute ein Projekt. Wehe, es läuft anders als geplant, und die erwartete Zwei ist doch bloß eine Drei geworden. Selbst vor Gewalt – wenn auch noch meistens in Verbalattacken – schrecken Eltern nicht zurück.

Von Dienstaufsichtsbeschwerden bis Strafanzeigen reicht das Spektrum einer klagefreudigen, durch Rechtschutzversicherungen animierten Gesellschaft.

Kurz vor Schulschluss präsentiert die Kellerbühne dieses Erfolgsstück, das berührt, weil die Zuseher*innen eine Verbindung zum eigenen Leben herstellen werden.

Premiere: Freitag, 29. Mai 2026 um 19:30 Uhr in der Kellerbühne

Weitere Termine, Infos und Karten unter www.kbp.at