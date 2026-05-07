Die Feuerwehrmusikkapelle Langwies lädt erstmals zum „Bunkö-Samstag“ am Wochenmarkt in Ebensee ein.

Am Samstag, 16. Mai 2026, erwartet die Besucherinnen und Besucher von 8:00 bis 10:00 Uhr ein flottes Standkonzert am Marktgelände. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Neben Kaffee gibt es eine Auswahl an selbstgemachten Kuchen und Torten von den Musikerinnen und Musiker – auch zum Mitnehmen für zu Hause.

Die Feuerwehrmusikkapelle Langwies freut sich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer und einen genussvollen musikalischen Start ins Wochenende beim ersten „Bunkö-Samstag“.