Am Dienstagnachmittag kam es in Bad Goisern zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Ein 62-jähriger Baggerfahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt.

Bagger kippt in Fundamentgrube

Der 62-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war alleine mit Baggerarbeiten auf einer Baustelle beschäftigt und hob eine Fundamentgrube aus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Bagger mit einer Raupe in die Grube und kippte seitlich um.

FF Bad Goisern

Nachbarin hört Hilferufe

Durch das Umkippen stürzte der Mann teilweise durch die geöffnete Türe des Baggers und wurde mit dem Fuß eingeklemmt. Eine aufmerksame Nachbarin hörte die Hilferufe des Verunfallten und alarmierte die Einsatzkräfte.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Arbeiter

Die Feuerwehr hob den Bagger mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes soweit an, dass der 62-Jährige befreit werden konnte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.