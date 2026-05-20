Unter der Leitung von Cheng Wang nahmen die Schülerinnen und Schüler der 3AK der BHAK Bad Ischl kürzlich an einem zweistündigen Workshop zum Thema Antisemitismus teil. Dabei beschäftigten sich die Jugendlichen mit unterschiedlichen Formen von Vorurteilen und Diskriminierung sowie deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Anhand praxisnaher Beispiele und interaktiver Aufgaben wurden Strategien erarbeitet, um Ausgrenzung frühzeitig zu erkennen und couragiert darauf zu reagieren. Der Workshop förderte damit nicht nur das Bewusstsein für demokratische Werte, sondern auch respektvollen Umgang und gegenseitige Empathie.

Vielen Dank an Herrn Wang für den kurzweiligen Nachmittag und an das österreichische Parlament für die Übernahme der Kosten!