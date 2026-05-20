Schüler*innen der 5 HLA der Tourismusschulen Bad Ischl trafen sich kürzlich in Begleitung ihrer Lehrerinnen Heidi Egger und Julia Gruber mit Mitgliedern des Vereins „Pétanque im Kurpark Bad Ischl“. Die angehenden Französisch Maturant*innen, die in diesem Semester bereits an einem Mehrsprachigkeitskurs teilgenommen hatten, erhielten im prächtigen Kurpark in unmittelbarer Nähe des Kongress- und Theaterhauses spannende Einblicke in den Pétanquesport. Und damit konnten sie gleichzeitig auch ein wenig „Provence-Feeling“ genießen und in sich aufsaugen.

Der Verein „Pétanque im Kurpark“ freute sich besonders über das Interesse junger Menschen an dieser traditionsreichen Sportart. Auf drei Bahnen mit Kieselauflage konnten die Schüler*innen erste Erfahrungen sammeln und das Spiel selbst ausprobieren.

Ein herzliches Dankeschön gilt Bruno Diesenreiter, Josef und Christine Soxberger sowie Peter Klein für die freundliche und engagierte Betreuung. „Für kurz mal wieder mit jungen Leuten zusammen zu sein – ça fait du bien!“, resümierte Freddy Reimair, pensionierter Französischlehrer an den Tourismusschulen, der den Kontakt hergestellt hatte.

Die Anlage von „Pétanque im Kurpark Bad Ischl“ steht allen Interessierten offen. Kugeln können bei Sport Steinkogler sowie bei der Salzkammergut Touristik ausgeliehen werden. Fixe Spielzeiten sind Mittwoch und Freitag, von Saisonbeginn bis Ende Juni sowie im September jeweils ab 15.00 Uhr, im Juli und August jeweils ab 17.00 Uhr. Mehr Information findet man auf https://boule.at/plaetze/oberoesterreich/petanque-im-kurpark-bad-ischl.