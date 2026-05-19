In der Nacht auf Dienstag kam es in Bad Ischl zu mehreren Einbruchs- und Einschleichdiebstählen. Die Polizei geht von einer zusammenhängenden Serie aus und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen dem 18. und 19. Mai 2026 wurden im Stadtzentrum von Bad Ischl sowie im Ortsteil Kreutern mehrere Straftaten verübt. Unter anderem schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines PKW ein und entwendeten daraus eine Handtasche samt Geldbörse. Aus einem weiteren unversperrten Fahrzeug wurden Bankomat- und Kreditkarten gestohlen.

Gestohlene Karten für Zahlungen verwendet

Mit den entwendeten Karten wurden anschließend mehrere Zahlungen bei Zigaretten- und Warenautomaten durchgeführt. Laut Polizei erfolgten diese Transaktionen in den frühen Morgenstunden zwischen 02:01 Uhr und 02:21 Uhr.

E-Bikes und Fahrräder gestohlen

Zusätzlich wurden zwei E-Bikes aus einer versperrten Hütte gestohlen. In der näheren Umgebung entwendeten die Täter außerdem zwei weitere unversperrte Fahrräder, die hinter einer Garage abgestellt waren. Aufgrund der örtlichen Nähe und der ähnlichen Vorgehensweise geht die Polizei von einer Serie durch dieselben Täter aus.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Bad Ischl ersucht um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich Kreutern zwischen dem 18. Mai 2026, 18:00 Uhr, und dem 19. Mai 2026, 02:00 Uhr, sowie im Stadtzentrum von Bad Ischl zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr.

Quelle: LPD OÖ