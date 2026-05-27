Sich ehrenamtlich zu engagieren bedeutet, freiwillig und unentgeltlich Zeit, Wissen und Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Allein beim OÖ Seniorenbund engagieren sich insgesamt rund 11.000 Funktionärinnen und Funktionäre – zum Wohle der Gesellschaft und insbesondere für die Generation 60+.

Im Rahmen einer stimmungsvollen Ehrungsfeier vergangene Woche im Bildungshaus St. Magdalena wurden nun verdiente Funktionärinnen und Funktionäre des OÖ Seniorenbundes für ihr großes Engagement ausgezeichnet. Darunter auch Ernestine Hausleitner aus Oberwang. Für ihr jahrelanges Engagement erhielt sie die Goldene Ehrennadel des Seniorenbundes. Die jetzige Ehrenobfrau war von 2018 bis 2026 Ortsobfrau in Oberwang und hatte in der Ortsgruppe auch zahlreiche weitere Funktionen inne. Und auch nach der Übergabe der Obmannschaft engagiert sie sich noch in einigen Funktionen in der Ortsgruppe.

„Die Ehrenzeichen sollen eine Anerkennung für die unzähligen Stunden, die ehrenamtlich geleistet werden, sein“, so Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer BR Mag. Franz Ebner, die die zentrale Rolle des Ehrenamts für den Seniorenbund unterstrichen: „Unsere ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre sind das Herz und der Motor unserer großen Gemeinschaft. Sie stehen tagtäglich mit den Mitgliedern in Kontakt, kümmern sich um deren Anliegen und gestalten das Gemeinschaftsleben mit. Nur durch ihr Engagement ist es möglich, ein so vielfältiges Sozial- und Freizeitangebot für unsere rund 77.000 Mitglieder zu schaffen. Für diese großartige Leistung sagen wir ein herzliches Danke!“