Eine Europameisterschaft jagt die nächste: EUROSAF Beneteau First 18 SE Europameisterschaft am Attersee

Am Attersee folgt auf die aktuell laufende KIA Windsurfer LT Europameisterschaft bereits das nächste internationale Highlight: Von 3. bis 7. Juni 2026 richtet der Union-Yacht-Club Attersee die EUROSAF Beneteau First 18 SE Europameisterschaft aus. Damit setzt der Club seine erfolgreiche Rolle als Gastgeber hochkarätiger Segelveranstaltungen eindrucksvoll fort.

Bereits 32 Boote aus 5 Nationen haben für die Titelkämpfe gemeldet. Das verspricht ein stark besetztes internationales Teilnehmerfeld und spannende Wettfahrten am Attersee.

Die Beneteau First 18 SE ist eine moderne, sportliche One-Design-Klasse, die für schnelles, direktes und zugleich unkompliziertes Segeln steht. Das knapp 5,6 Meter lange Boot verfügt über einen schwenk- bzw. hubbaren Kiel, Doppelruder und ein auf Performance optimiertes Rigg. Dadurch eignet sich die Klasse sowohl für ambitioniertes Regattasegeln als auch für sportliches Freizeitsegeln mit hohem Spaßfaktor.

Mit der Windsurfer LT EM und nun der Beneteau First 18 SE EM ist der See erneut Schauplatz internationaler Spitzenregatten und Treffpunkt der europäischen Segelszene. Der Union-Yacht-Club Attersee freut sich auf zahlreiche Athletinnen und Athleten, viele spannende Duelle auf dem Wasser und auf Segelsport auf höchstem Niveau.

Zu den großen Favoriten gehören Jure Jerkovič mit Skipper Blaž Kmetec aus Slowenien. Jerkovič wurde im Vorjahr in Portoroz Europameister in der Benteau First 18 SE.

Auch in die ehemalige Laser-Radial-Europameisterin Angelika Stark vom UYC Neusidlersee werden große Hoffnungen gesteckt!