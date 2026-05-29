Was ist im Leben wirklich wichtig?

Worauf kommt es an, wenn alles verloren scheint?

Wie sollen wir unser Leben aufbauen und gestalten?

Clemens Sedmak wirft in seinem Buch „Wie leben? Von Jesus lernen?“ einen tieferen Blick auf das Leben Jesu. Er weist darauf hin, dass Jesus vom guten Leben erzählt, fern von bloßer Selbstverwirklichung.

Er hat durch das Beispiel seines Lebens gezeigt, wie menschliche Lebensführung gelingen kann.

In seinem Buch wirft Clemens Sedmak einen tieferen Blick auf das Leben Jesu und will damit „Lebensschule“ sein. Mit vier zentralen Fragen – Wie lebt Jesus sein Leben? Wie sieht Jesus die Welt? Welche Fragen stellt (uns) Jesus? Wozu fordert Jesus (uns) auf? – lädt uns dieses Buch zu einer inneren Wanderung ein, die zu einer Erneuerung durch Christus führen will.

Clemens Sedmak

Der gebürtige Bad Ischler Dreifachdoktor studierte Philosophie, Theologie und Sozialwissenschaften. Er wurde sub auspiciis praesidentis promoviert. Zunächst war er Professor für Erkenntnistheorie und Religionswissenschaft an der Universität Salzburg, wechselte 2005 an das King’s College an der Universität London. Seit 2018 ist er Professor für Sozialethik an der Keough School of Global Affairs der University of Notre Dame in Indiana (USA).

Gleichzeitig ist er auch Leiter des Zentrums für Ethik und Armutsforschung der Universität Salzburg.

Eine Veranstaltung des Katholischen und Evangelischen Bildungswerks und der Bibliothek der Pfarre Bad Ischl

Clemens Sedmak

Was wirklich wichtig ist

Donnerstag, 18. Juni, 20:00 Uhr

Pfarrzentrum St. Nikolaus, Großer Saal

Eintritt: freiwillige Spenden