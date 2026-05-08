Mit einer Feier für alle Mütter und Väter des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt am Donnerstag 7.5.2026 im Gasthaus Silbermayr in St. Konrad wurde DANKESCHÖN an alle Mitglieder ausgedrückt. Vorsitzender Kurt Viertbauer begrüßte mit seinen Worten die an die 100 erschienen Gäste und seinen Vorstand und bedankte sich für die Treue zum Pensionistenverband sowie für die tolle Mitarbeit seines Teams. Nach dem vorzüglichen Mittagessen gab es durch Walter Rennhofer eine musikalische Begleitung mit vielen bekannten Liedern zum Mitsingen. Seine Darbietungen wurden mit kräftigen Applaus belohnt. Auch die dargeboten „Gschichtln“ von Erna Binder, Herbert Roithner und Walter Rennhofer waren Highlights des Nachmittags. Viel zu schnell vergingen die gemütlichen Stunden und haben gezeigt, dass Gemeinschaft im PV Gschwandt einen großen Stellenwert hat und entsprechend gepflegt werden muss.