Am 15. April fuhren die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen aus Gschwandt nach Spital am Pyhrn, um dort ihre Projekttage zu verbringen. Vor Ort erwarteten sie viele tolle Angebote.

Gleich nach der Ankunft erkundeten die Kinder das Gelände bei ihrer Unterkunft und übten sich darin, mit Unterstützung durch die Lehrerinnen selbst ihre Betten zu beziehen.

Die Klassen hatten Glück, denn das Wetter war perfekt für eine schöne Frühlingswanderung. Bei einem abwechslungsreichen Programm, das einen Besuch in der Nagelschmiede, eine Forschungsreise in die Steinzeit, einen Kinoabend, Bogenschießen und Klettern beinhaltete, hatten die Kinder jede Menge Spaß.

Mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck kamen die Kinder nach drei Tagen glücklich, aber müde nach Hause zurück. Die gemeinsame Reise wird ihnen noch lange in Erinnerung bleiben.