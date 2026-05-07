Die Stadtbücherei Gmunden verwandelt sich am Freitag, 22.05.2026, 15.00 Uhr, in eine Bühne für ein ganz besonderes Erzähltheater, in dem sich alles um den kleinen, etwas eigensinnigen Leuchtwurm Ludwig und die wichtige Frage dreht: Macht Helfen wirklich Freu(n)de?

Leuchtwurm Ludwig lebt gemütlich auf seinem Dachboden und denkt am liebsten nur an sich selbst. Doch als die anderen Tiere im Wald eines Nachts dringend Hilfe brauchen, muss Ludwig eine Entscheidung treffen…

Das Bilderbuch über das Helfen und Teilen wird in der Stadtbücherei Gmunden zum Leben erweckt und das Besondere daran ist: Hier wird nicht nur vorgelesen!

Autorin, Illustratorin und Elementarpädagogin Anna Aichinger verbindet überaus gekonnt pädagogisches Wissen mit künstlerischer Kreativität, denn es ist ihr sehr wichtig, die Geschichte rund um den Leuchtwurm Ludwig mit allen Sinnen erlebbar zu machen und die Kids aktiv einzubeziehen: Es wird gemeinsam mitgefühlt, mitgedacht, gesungen und getanzt.

Die Stadtbücherei Gmunden lädt alle Kids ab 3 und ihre Begleitpersonen herzlich dazu ein, in die leuchtende Welt von Ludwig einzutauchen. Da die Plätze für das Erzähltheater begrenzt sind, wird um eine rechtzeitige Anmeldung gebeten (Tel.07612/794-430, stadtbuecherei@gmunden.ooe.gv). Der Eintritt ist kostenlos.