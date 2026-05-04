Nach dem hervorragenden Abschneiden bei den Regionsmeisterschaften im März in Gmunden traten am 25. und 26. April 2026 siebenundzwanzig (!) Mädchen und fünf Burschen des Turnvereins Gmunden 1861 bei den Landesmeisterschaften in Perg an.

720 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 18 Jahren aus 58 Vereinen aus allen Dachverbänden Oberösterreichs kämpften um die Medaillen. Mehr als 5000 Übungen wurden gezeigt, von 177 Wertungsrichtern bewertet und begeisterten zahlreiche Zuseher in einem außergewöhnlichen Ambiente.

Die Mädchen traten an fünf Geräten an und turnten Boden, Schwebebalken, Reck bzw. Stufenbarren, Sprung und Trampolin. Die jüngeren Burschen absolvierten einen 5 Kampf mit Boden, Barren, Reck, Sprung und Trampolin und beim 7 Kampf für die Älteren waren zusätzlich Seitpferd und Ringe zu turnen.

Ein Wettkampf dieser Größenordnung ist nur durch die Zusammenarbeit des örtlichen Vereins, sprich dem Turnverein Perg, sowie vielen ehrenamtlichen Helfern und Wertungsrichtern möglich.

Naturgemäß waren Nervosität und Aufregung bei den Teilnehmern groß, dennoch behielten Freude und Stolz, bei diesem großen turnerischen Ereignis dabei zu sein, die Oberhand. Alle Teilnehmer unseres Vereins erbrachten sehr gute Leistungen, manche wirkten sogar beim Kampf um die ersten Plätze mit.

So erturnte Vanessa Ploberger im Oberstufen-Wettkampf in der Altersklasse 13-14 den 16 Platz Dabei erlangten in der Oberstufe unsere Anna Gillesberger den 20. Rang, Annika Mahringer den 21.Rang. In der AK 17-19 gratulieren wir unserer Jungturnerin Nermina Ponjevic zum 16 Rang in der Oberstufe. Bei den Burschen freute es uns besonders, Kilian Burtscher in der AK 17-19 zum 2.Rang in der Oberstufe gratulieren zu dürfen. Viele beachtliche turnerische Leistungen waren bei den Jungturnerinnen in der Basisstufe zu bewundern.

Besonders bedanken wollen wir uns bei unseren Wertungsrichtern und Betreuern für ihren Einsatz. Des Weiteren bedanken wir uns besonders bei unseren Vorturnern für ihren Einsatz.