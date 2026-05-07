Am Mittwochnachmittag kam es in Innerschwand am Mondsee zu einer Frontalkollision zwischen einem LKW und einem E-Scooter. Der E-Scooter-Lenker wurde dabei verletzt und per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:15 Uhr auf der B151 Attersee Straße. Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem E-Scooter von Maierhof kommend in Richtung Mondsee unterwegs und dürfte den Linksabbiegestreifen befahren haben. Zur gleichen Zeit lenkte ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck einen LKW im Ortsgebiet von Loibichl in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor dem Ortsende wich der LKW-Lenker einem aufgestellten Scherengitter zur Ankündigung einer Straßensperre aus und fuhr dabei zur Fahrbahnmitte.

E-Scooter-Lenker zu Boden geschleudert

In der Straßenmitte kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden E-Scooter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 43-Jährige zu Boden geschleudert. Er trug keinen Helm.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Ein beim LKW-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Quelle: LPD OÖ