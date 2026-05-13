Die Freiwillige Feuerwehr Pühret lädt am 23. und 24. Mai 2026 wieder zum traditionellen Pfingstfest „Hausgruckt’is“ beim Feuerwehrhaus in Altensam ein.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher bereits am Samstag, 23. Mai, um 18 Uhr bei der Maiandacht bei der Lehner Kapelle: Erstmals wird diese vom Weißenkirchner Frauenterzett musikalisch gestaltet und feierlich umrahmt. Bei Schlechtwetter entfällt die Maiandacht.

Im Anschluss beginnt ab 18:30 Uhr der bereits 5. Pühreter Schmankerlabend mit regionalen Köstlichkeiten, den „Pühreter Musikanten“ sowie den SynkroniX DJ’s.

Am Sonntag, 24. Mai, lädt die FF Pühret zum traditionellen Frühschoppen und Dämmerschoppen ein.

Die Besucher erwartet ein gemütliches, uriges Fest mit Musik, regionalen Schmankerln und Schirmbar beim neuen Feuerwehrhaus in Altensam.