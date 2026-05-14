Vöcklabruck/Ottnang: Die FraGastro Ottnang hat gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Pestalozzischule Vöcklabruck ein besonderes Kochprojekt durchgeführt. Ziel war es, jungen Menschen praxisnahe Einblicke in die Gastronomie zu ermöglichen und gleichzeitig soziale Kompetenzen sowie das gemeinsame Arbeiten zu fördern.

Kochprojekt mit Mehrwert: Lernen, Teamarbeit und Begegnung im Fokus

Im Rahmen des Kochkurses bereiteten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Team der FraGastro Ottnang verschiedene Gerichte zu. Dabei erhielten sie Einblicke in Arbeitsabläufe in der Küche, den bewussten Umgang mit Lebensmitteln sowie wichtige Grundlagen rund um Hygiene, Organisation und Teamarbeit.

Gemeinschaft und soziale Verantwortung im Mittelpunkt

Neben dem praktischen Lernen stand vor allem der soziale Gedanke im Vordergrund. Das Projekt sollte bewusst einen Raum schaffen, in dem Begegnung, gegenseitige Wertschätzung und gemeinsames Erleben möglich werden.

Die Jugendlichen konnten Verantwortung übernehmen, eigene Fähigkeiten entdecken und Erfahrungen in einem professionellen Umfeld sammeln. Gleichzeitig entstand ein wertvoller Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern und dem Team der FraGastro Ottnang.

Soziales Engagement als gelebter Unternehmenswert

Für die FraGastro Ottnang ist gesellschaftliche Verantwortung ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Projekte wie dieses zeigen, wie wichtig gegenseitige Unterstützung im Alltag ist. „Soziales Engagement ist für uns ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Gelebte Nächstenliebe bedeutet, Menschen Chancen zu geben, Gemeinschaft zu fördern und durch gemeinsame Erlebnisse bleibende Eindrücke zu schaffen“, erklärt Daniela Casapicola, Küchenleiterin FraGastro Ottnang.