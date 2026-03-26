Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ottnang zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wolfsegger Straße (L521) / Thomasroither Straße (L1261) alarmiert.

„Entgegen der Erstmeldung stellte sich heraus, dass sich keine Person mehr im Fahrzeug befand. Unsere Aufgaben bestanden in der Absicherung der Unfallstelle sowie der Einrichtung einer Verkehrsregelung bzw. Umleitung. Zusätzlich wurde der Brandschutz erweitert und der Rettungsdienst bei der Versorgung der verletzten Personen unterstützt.

Nach kurzer Zeit konnten die beiden Unfallbeteiligten vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert werden. Anschließend rückten wir wieder ins Feuerwehrhaus ein. Die Bergung des auf dem Dach liegenden Fahrzeugs wurde von der zuständigen FF Plötzenedt durchgeführt“, berichtet die Feuerwehr.