Bad Ischl. Mitte Mai besuchte die 2. Klasse Praxisschule der BHAK/BHAS Bad Ischl die WKO und das Technologiezentrum Inneres Salzkammergut. Die Schüler*innen erhielten Einblicke in die Aufgaben der Interessenvertretung sowie in Unterstützungsangebote für Unternehmen und Gründer*innen.

Startups wie Kubisch Data GmbH und Panatronic GmbH präsentierten ihre innovativen Geschäftsideen und zeigten praxisnah unternehmerisches Arbeiten. Ein besonderes Highlight war die Vorstellung der eigenen „Starter-Geschäftsideen“ der Schüler*innen vor der Fachjury, welche aus Herrn Promberger und Frau Blindeneder von der WKO Bad Ischl bestand. Dabei erhielten die Schüler*innen wertvolles Feedback zu ihren Gründungsideen.

Der Lehrausgang stärkte das Verständnis für Wirtschaft, Innovation und Unternehmertum und verband Theorie mit praxisnahen Erfahrungen.