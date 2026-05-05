Alle Wege führen nach Rom, so auch der, der 7.Klasse mit Schwerpunkt Latein des BG/BRG Bad Ischl. Unsere Reise startete am Bahnhof in Salzburg, wo wir den Nightjet in die ewige Stadt bestiegen. Nach einer langen Fahrt erreichten wir unser Ziel und danach hieß es für uns Schüler*innen: Carpe diem! – Nutze den Tag! Diesen Spruch nahmen unserer Lehrerinnen (zu) ernst, denn in fünf Tagen besichtigten wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Museen, wie zum Beispiel die Engelsburg, den Trevi Brunnen, das Pantheon, das Forum Romanum und natürlich auch das Kolosseum und den Petersdom. Ein besonders lustiges Highlight war auch der Pasta-Workshop an der Piazza Navona, bei dem wir alle unsere Kochkünste erweitern durften und mit köstlichen Ergebnissen belohnt wurden. Immer an unserer Seite waren bei dieser unvergesslichen Woche die herausragende Reiseführerin Frau Professor Steinkogler und die Professorin unseres Vertrauens, Frau Bauer. Während dieser Zeit sind wir nicht nur als Gruppe näher zusammengewachsen, sondern konnten auch viele wertvolle Informationen in unser Allgemeinwissen aufnehmen.