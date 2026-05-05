Am Montagabend flüchteten in Regau zwei 13-jährige Schüler mit einem E-Scooter vor der Polizei. Die Jugendlichen erreichten dabei Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h und konnten schließlich angehalten werden.

Provokation bei Verkehrskontrolle

Gegen 18:30 Uhr führte eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz in Regau durch. Dabei fiel den Beamten ein E-Scooter-Lenker auf, der die Kontrollstelle mit stark überhöhter Geschwindigkeit passierte, mehrmals hupte und dabei den Blickkontakt zu den Polizisten suchte.

Verfolgung mit hoher Geschwindigkeit

Nach Abschluss der Kontrolle bemerkten die Beamten zwei E-Scooter-Fahrer, die sich hinter einem Gebüsch bei der Volksschule Regau versteckten. Als die Polizei zufuhr, ergriffen die beiden die Flucht. Trotz Blaulicht und Folgetonhorn setzten sie ihre Fahrt mit rund 50 km/h fort, durchquerten eine Radfahrunterführung unter der B145 und fuhren weiter in Richtung Regauer Badesee.

Anhaltung und Anzeige

Kurz vor dem Badesee trennten sich die beiden Jugendlichen. Einer bog ab, der andere setzte seine Fahrt fort und konnte schließlich auf dem Parkplatz des Badesees angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um zwei 13-jährige Schüler aus dem Bezirk Vöcklabruck handelt. Eine Messung ergab eine Höchstgeschwindigkeit des E-Scooters von 45 km/h. Ein Bericht wird an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck übermittelt, berichtet die Polizei.