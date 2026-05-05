Am Samstag, den 2. Mai 2026, fand in Seewalchen am Attersee ein Stabführerworkshop statt. Unter der Leitung von Bezirksstabführer Herbert Bauernfeind und seinem Stellvertreter Josef Rindberger wurden die Bewertungsschwerpunkte für die bevorstehende Marschwertung in Timelkam (12.–14. Juni 2026) ausführlich behandelt.

Besonders hervorgehoben wurde der musikalische Schwerpunkt während des Marschierens. Ziel war es, ein einheitliches Verständnis der Bewertung zu schaffen und typische Fehlerquellen zu erkennen.

Am Montag, den 4. Mai 2026, folgte die gemeinsame Marschstreckenbegehung in Timelkam. Dabei wurde die Strecke genau analysiert und auf mögliche Herausforderungen hingewiesen, um bestmöglich auf die Marschwertung vorbereitet zu sein.

Insgesamt werden am Freitag, den 12. Juni, 20 Kapellen und am Samstag, den 13. Juni, 27 Kapellen zur Wertung antreten – darunter 7 in der Höchststufe sowie eine Kapelle in der Stufe D+1.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am Sonntag, den 14. Juni 2026: Im Rahmen der Veranstaltung findet ein Jugendkreativbewerb mit insgesamt 7 Jugendorchestern statt, bei dem der musikalische Nachwuchs sein Können präsentieren wird.

Der Workshop sowie die Streckenbegehung bildeten somit eine wichtige Grundlage für ein erfolgreiches Marschwochenende in Timelkam.