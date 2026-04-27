Kommandant Bichler Maximilian begrüßte am 17. April zur Jahresvollversammlung der Feuerwehr Oberweis eine große Anzahl an Ehrengäste und auch an Kameraden und Jugendfeuerwehrmitglieder begrüßen.

Nach den Berichten von Kassier Leitner Wolfgang und Jugendbetreuer Schernberger Tobias berichtete Kommandant Bichler von 9 Brand und 19 techn. Einsätzen, von 22 Übungen sowie von einer großen Anzahl von Lehrgängen und teilgenommenen Bewerben.

Stolz erwähnte der Kommandant den 2025 übernommenen KLF und bedankte sich besonders bei der Gemeinde und den Kameraden, die bei der Beschaffung tatkräftigt mitgewirkt haben. Kdt. Bichler bedankte sich weiters bei der Gemeinde für die für heuer geplante Dachsanierung unseres Feuerwehrhauses.

Sehr erfreulich war, dass wieder ein Kamerad – Resch Tobias – vom Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger zum aktiven Dienst angelobt wurden sowie 4 Kameraden wurden befördert Dr. Michael Kovacic wurde für 40 Jahre Feuerwehrdienst ausgezeichnet.

Die Ehrengäste bedankten sich für die vielen unentgeltlich erbrachten Leistungen für das Wohl der Bevölkerung, gratulierten den Beförderten und Ausgezeichneten und wünschten unfallfreie Einsätze.