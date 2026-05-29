Meteorologe: Christian Brandstätter

Region: Salzkammergut (Bezirk Vöcklabruck und Gmunden)

Laut Meteorologe Christian Brandstätter fiel der Mai im Salzkammergut deutlich wärmer aus als das langjährige Mittel der Periode 1991 bis 2020. Der 30-jährige Mittelwert für den Mai liegt bei 13,4 Grad. Gleichzeitig zeichnete sich der letzte Frühlingsmonat durch extreme Trockenheit sowie mehrere sommerliche Phasen mit rekordverdächtigen Temperaturen aus. Besonders auffällig waren die außergewöhnlich vielen Sommertage und die anhaltend trockene Wetterlage.

Die heißesten Tage im Salzkammergut wurden an den Wetterstationen in Bad Goisern mit 30,9 Grad, in St. Wolfgang und Mondsee mit jeweils 30,5 Grad, in Regau mit 30,4 Grad sowie in Seewalchen mit 30,3 Grad gemessen.

Laut METEO-data begann der Mai bereits ausgesprochen sommerlich. Zwischen dem 03. und 05. Mai wurden drei Sommertage mit Höchstwerten über 25 Grad registriert. Pünktlich zu den Eisheiligen ab dem 11. Mai setzte sich dann eine deutlich kühlere und leicht wechselhafte Wetterphase durch. Bis zum 17. Mai wurden vielerorts keine Höchstwerte von 15 Grad mehr erreicht. Nachts sanken die Temperaturen häufig auf einstellige Werte, lokal trat sogar nochmals Bodenfrost auf.

Die kältesten Temperaturen des Monats wurden bereits am 01. Mai gemessen. In Oberpilsbach sank die Temperatur auf minus 2,1 Grad, in Vöcklabruck auf minus 2,0 Grad, in Regau auf minus 1,6 Grad und in Bad Goisern auf minus 0,5 Grad.

Ab dem 23. Mai sorgte schließlich eine außergewöhnliche Hitzewelle bis zum Monatsende für trockenes und sonniges Wetter mit Höchstwerten von über 30 Grad. Insgesamt wurden heuer bis zu zwölf Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad registriert – ein neuer Rekord. Bisher lag der Rekord bei elf Sommertagen im Jahr 2011, im Jahr 2018 wurden zehn Sommertage verzeichnet. Auch bei den Tropentagen mit Höchstwerten über 30 Grad wurden neue Spitzenwerte erreicht. Während in den Jahren 2017, 2018 und 2022 jeweils nur ein Tropentag registriert wurde, gab es heuer bereits bis zu drei Tropentage.

Markante Gewitterlagen blieben im Mai weitgehend aus, da der Hochdruckeinfluss über weite Strecken dominierte. Nennenswerte Niederschläge gab es lediglich im Zuge der Eisheiligen zur Monatsmitte. Besonders trocken verlief der Monat in Vöcklabruck mit nur 35,9 Millimetern Niederschlag. In Seewalchen wurden 37,9 Millimeter gemessen, in St. Wolfgang 38,8 Millimeter, in Mondsee 42,5 Millimeter und in Unterach 52,5 Millimeter. In Seewalchen entspricht dies lediglich rund 31 Prozent des langjährigen Mittels.

Auch beim Wind wurden örtlich Spitzen registriert. Die stärksten Windböen erreichten in V

öcklabruck 76 km/h, in Mondsee 58 km/h und in Altmünster 55 km/h.

Statistisch betrachtet bringt der Juni im Salzkammergut durchschnittlich 10,6 Sommertage, 2,1 Tropentage sowie eine Niederschlagsmenge von rund 133 Litern pro Quadratmeter.