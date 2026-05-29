Vöcklabruck. Das OKH lädt am 11. Juni zu einem besonderen Abend ein: Lisa Hofmaninger und Helene Glüxam bringen ihre unterschiedlichen Klangwelten erstmals gemeinsam als Duo auf die Bühne. Zwei Stimmen der österreichischen Improvisationsszene – und ein Abend, der noch nicht geschrieben ist.

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erkunden: neue Spieltechniken, spontane Strukturen, Musik im Entstehen. Was entsteht, wenn zwei Musikerinnen dieser Qualität ohne Netz improvisieren, lässt sich im Voraus nicht sagen. Genau darin liegt der Reiz.

Lisa Hofmaninger

Die in Vöcklabruck geborene Sopransaxophonistin, Bassklarinettistin und Komponistin studierte an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz bei Harald Sokal, Florian Bramöck und Andreas Schreiber sowie am Pôle Supérieur Paris-Boulogne Billancourt – Masterabschluss 2017 mit Auszeichnung. Als Weltenbummlerin im musikalischen wie geografischen Sinne bespielt sie nationale und internationale Bühnen: Moers Festival, Jazzfestival Saalfelden, Festival Internacional Buenos Aires Jazz, Jazz In The Native Yards Kapstadt, Ljubljana Jazz Festival, Porgy & Bess.

Als Bandleiterin ist sie in den Projekten „you promised me poems“ (mit Helmut Jasbar) und dem DUO hofmaninger/schwarz aktiv; als Sideman gefragt u. a. bei Gina Schwarz’ „Pannonica“ und dem Vienna Improvisers Orchestra. Ihr jüngstes Projekt „Es sind Trauben von Blüten…“ entstand auf Basis von Texten der Schriftstellerin Ilse Helbich – komponiert für ein 7-köpfiges Ensemble.

Zusammenarbeit u. a. mit: Ingrid Jensen (CAN), Sylvie Courvoisier (CH), Camilla Meza (CHL), Angelika Niescier (D), Julia Hülsmann (D), Todd Clouser (USA).

Helene Glüxam

Die Wiener Kontrabassistin und Komponistin ist Gründungsmitglied des Quartetts HALM, das Avantgarde-Pop mit Jazz und Freier Improvisation kombiniert, sowie Teil des iranisch-österreichischen Quintetts Kurdophone – mit Gastspielen u. a. in der Elbphilharmonie Hamburg und beim Festival „Rudolstadt“. Seit 2023 ist sie außerdem Teil des zeitgenössischen Ensembles „Lizard“.

Ihr künstlerisches Jazz-Kontrabass Masterstudium an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz bei Peter Herbert schloss sie Anfang 2023 mit Auszeichnung ab. Für 2024/25 wurde Glüxam in das Förderprogramm NASOM (New Austrian Sound of Music) des österreichischen Außenministeriums aufgenommen. Derzeit arbeitet sie an ihrem ersten Soloalbum – ein Projekt, das Kontrabass und Stimme ins Zentrum stellt.

thursdays4jazz ist die monatliche Konzertreihe des OKH Vöcklabruck – mit Fokus auf Jazz und improvisierte Musik aus Österreich und darüber hinaus.

Die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 20:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkassa bzw. 10 Euro für Jugendliche. Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm