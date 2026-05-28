Mehr als 800 Menschen kamen am Pfingstmontag zum Gründungsfest der Pfarre Almtal nach Vorchdorf. Aufgrund einer Strukturänderung der Pfarren in ganz Oberösterreich wurde die Pfarre Almtal gegründet. Begonnen wurde mit einem Festgottesdienst unter freiem Himmel. „Unser Zeugnis soll so ausfallen, dass der Glaube in unseren Gemeinden lebendig bleibt und einladend wirkt“, ermunterte Pfarrer P. Franz Ackerl die Festgemeinde. Im Anschluss fand im Innenhof des Pfarrhofs Vorchdorf ein Frühschoppen mit der erprobten Musikgruppe „Dachbachpartie“ statt. Vom klassischen Bratwürstel bis zur Kardinalschnitte reichte das kulinarische Angebot. Bei strahlend heißem Sonnenschein sorgte Happy Hauer´s Cocktailbus sogar für karibisches Flair. Der Höhepunkt war jedoch die Tombola mit ausgewählten und wertvollen Preisen. Unter den 12 Hauptpreisen waren unter anderem Kirchenbesichtigungen, Klosterführungen, ein Gitarrenkurs und Echoblasen am Almsee zu gewinnen. Alle Preise wurden von den 11 Pfarrgemeinden der Pfarre Almtal zur Verfügung gestellt. Eine Wiederauflage dieses Pfarrfestes ist in regelmäßigen Abständen geplant.