Es fehlen noch Panini-Pickerl oder -Karten?

Dann nichts wie hin zur Tauschbörse der Stadtbücherei Gmunden!

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 blickt die Sportwelt nach Kanada, Mexiko und in die USA. 48 Nationen – inklusive der österreichischen Nationalmannschaft – kämpfen um den begehrten FIFA-Fußball-WM-Titel der Herren. Passend dazu bricht wieder das Sammelfieber aus. Das aktuelle Panini-Album umfasst stolze 980 Sticker und 630 Karten.

Um ein Sammelalbum voll zu bekommen, muss man aber nicht unbedingt Sticker und Karten kaufen, kaufen, kaufen… Ein Tipp: Einfach während der Öffnungszeiten in der Stadtbücherei Gmunden das Sammler:innenglück versuchen!

Also, eigene Tauschpickerl und -karten eingepackt und hin zur Stadtbücherei Gmunden!