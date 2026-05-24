Am Sonntagnachmittag kam es im Strandbad Rindbach in Ebensee zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien. Dabei wurden vier Männer verletzt.

Gegen 15:20 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zum Strandbad Rindbach alarmiert. In der Nähe des Beachvolleyballplatzes waren zwei Familien in Streit geraten. Beide Seiten gaben gegenüber der Polizei an, zuvor von der jeweils anderen Familie belästigt worden zu sein.

Faustschläge und beschädigte Kleidung

Im Zuge der Auseinandersetzung kam es zu wechselseitigen Faustschlägen. Dabei wurden ein 42-jähriger Afghane aus dem Bezirk Vöcklabruck, ein 41-jähriger Linzer, ein 38-jähriger Linzer sowie ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Perg leicht verletzt. Zudem wurden Kleidungsstücke der Beteiligten beschädigt.

Polizei beruhigt Situation

Durch ein klärendes Gespräch der einschreitenden Polizeibeamten konnte die Situation beruhigt werden. Die Beteiligten werden wegen des Verdachts des Raufhandels bei der Staatsanwaltschaft Wels sowie wegen des Verdachts der Störung der öffentlichen Ordnung bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt.

Quelle: LPD OÖ