Zwei Kletterer haben sich am Samstag beim Zustieg zum Mahdlgupf-Klettersteig verstiegen und einen Notruf abgesetzt. Sie konnten unverletzt mit dem Polizeihubschrauber gerettet werden.

Die beiden russischen Staatsbürger wollten mithilfe einer Handy-App den Mahdlgupf-Klettersteig erreichen. Bereits beim Zustieg kamen sie jedoch vom markierten Weg ab und gerieten in felsdurchsetztes Gelände. Dort konnten sie weder weiter auf- noch absteigen und setzten schließlich über den Euronotruf einen Notruf ab.

Rettung per Polizeihubschrauber

Ein Alpinpolizist koordinierte den Einsatz und alarmierte den Polizeihubschrauber sowie die Bergrettung Steinbach am Attersee. Die beiden Alpinisten wurden von der Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen und unverletzt zum Zwischenlandeplatz in Steinbach am Attersee geflogen, berichtet die Polizei.