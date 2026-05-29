Anlässlich des Weltmilchtages am 1. Juni verteilte heute die FPÖ Bad Ischl, allen voran StR Sepp Loidl und Fraktionsobfrau Ruth Stadlmann gemeinsam mit Bezirksparteiobmann Markus Steinmaurer, Freie Bauern-Bezirksobmann Manfred Pamminger und NAbg. Michael Fürtbauer Milch der Gmundner Molkerei. Mit dieser Aktion möchte die FPÖ die zentrale Bedeutung der regionalen Milchwirtschaft für Versorgungssicherheit, Arbeitsplätze und unsere Kulturlandschaft unterstreichen.

„Unsere Milchbetriebe leisten Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag, damit hochwertige, gentechnikfreie Lebensmittel aus Österreich auf den Tisch kommen – und das bei steigenden Kosten, immer mehr Auflagen und wachsendem Wettbewerbsdruck“, betont Manfred Pamminger. „Wer die Leistung unserer Bauern ernst nimmt, darf sie nicht mit zusätzlicher Bürokratie und unrealistischen Vorgaben aus Brüssel überfordern, sondern muss ihnen den Rücken stärken.“, ergänzt Markus Steinmaurer.

Beide Politiker bedanken sich im Namen der FPÖ und der Freien Bauern bei allen Milchbauern im Bezirk Gmunden für ihre tägliche Arbeit und ihren Einsatz.