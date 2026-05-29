„Die großartige Zusammenarbeit der Leiterinnen und Leiter sowie aller Helfer hat das Schaulager der Gmundner Pfadis anlässlich unseres 80. Geburtstages zu einem Publikumsmagneten gemacht. Ohne dieses Teamwork wäre das so nicht möglich gewesen.“ freut sich Stefan Fuchshuber, Gruppenleiter der Pfadfinder in Gmunden.

„Scouting for future“ – so lautete das Motto des Schaulagers der Pfadfindergruppe Gmunden. 80 Jahre besteht die sie mittlerweile und um diesen runden Geburtstag zu zelebrieren wurde vom 22. bis zum 24. Mai 2026 am Seebahnhof in Gmunden gefeiert. Bei schönstem Wetter konnten Gäste und vor allem Kinder den Pfadi-Spirit live erleben und an verschiedenen Aktionen teilnehmen.

Erfolgreicher Auftakt des Schaulagers

Den Beginn des Schaulagers bildete die sogenannte Spiri-Einheit durch eine multireligiöse Feier. Vertreterinnen und Vertreter des Christentums, des Evangelismus, des Islams und des Buddhismus waren anwesend. Begleitet von Musikeinlagen der Pfadi- Band bildeten sie jeweils gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen der Pfadfindergruppe passend zu jeder Religion eine kurze Bühnenpräsentation.

Zeitgleich wurde bereits am ersten Tag sowohl das Jurtencafé, in welchem vor allem Kaffee und Kuchen angeboten wurden, als auch die Gastro eröffnet. Des Weiteren bot die Gruppe Palatschinken und Popcorn auf offenem Feuer

Gelungener Festakt mit anwesenden Ehrengästen

Am zweiten Tag des Schaulagers konnten interaktive Stationen mit einem Stempelpass durchlaufen werden. Außerdem konnte man sich die Geschichte der Pfadfindergruppe Gmunden anhand eines in einem Zelt aufgebauten Pfadi-Museums anschauen oder mit einem Floß eine kurze Fahrt auf dem Traunsee genießen.

Den Höhepunkt bildete der Festakt am Nachmittag, an welchem Bürgermeister Stefan Krapf und seine Kollegin Ines Mirlacher (Ohlsdorf) sowie Fritz Steindl (Gschwandt), Christoph Schragl (Traunkirchen) und Bernhard Moser (Altmünster) teilnahmen. Auch Landesvertreter der PPÖ (Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreich) wie Ulrich Gritsch (Präsident) und Philipp Stögner (Landesleiter) kamen. Und spontan besuchte Sabrina Prochaska, Bundesvorsitzende der PPÖ das Lager. Bei diesem Akt wurden die 8 Schwerpunkte der Pfadfinder durch verschiedene Einlagen dargestellt, Ehrungen verliehen, sowie das Schätzspiel und die Tombola aufgelöst.

Am Abend erfolgte zudem eine traditionelle, gruppeninterne Abzeichen-Verleihung mit Lagerfeuer, bei welcher ebenfalls Gäste eingeladen waren, teilzunehmen.

Auch das Regionalabenteuer (RAT) fand im Rahmen des Schaulagers statt

Der 24. Mai, also der letzte Tag des Lagers, war vor allem durch das Regionalabenteuer (kurz: RAT) geprägt. Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der Umgebung kamen nach Gmunden, um an einem großen Geländespiel durch die Stadt gegeneinander anzutreten. Den Sieg konnten letztendlich die Jugendlichen der Gruppe Gmunden selbst holen.

Auch an diesem Tag wurde nebenbei weiterhin Versorgung durch die Gastro und durch das Jurtencafé gewährleistet. Ein großer Teil des Abbaus erfolgte bereits am Abend dieses Tages und wurde am darauffolgenden fortgesetzt und fertiggestellt.

Vor allem Dank des schönen Wetters konnte die Pfadfindergruppe Gmunden ein sehr gut besuchtes Jubiläum genießen. Wir bedanken uns bei allen Gästen, die mit uns unseren 80er gefeiert haben und uns mit finanziellen Mitteln unterstützt haben. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Mit „Scouting for future“ wollen wir deutlich machen, dass es wichtig ist heute bereits jene Werte zu leben, die die Zukunft prägen sollen.