In Ohlsdorf ist es am späteren Montagabend zu einem Brand bei einem Grillrestaurant gekommen. Zwei Feuerwehren sowie ein größeres Aufgebot des Rettungsdienstes war im Einsatz.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am späteren Montagabend mit dem Einsatzstichwort „Brand Gebäude“ zu einem Lokal in die Ortschaft Aurachkirchen im Gemeindegebiet von Ohlsdorf gerufen. Im Außenbereich ist es laut ersten Informationen aus noch unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen, der sich bereits auf Fassade und den Dachbereich ausgebreitet hatte. Erste Löschversuche durch Anrainer beziehungsweise anwesende Personen zeigten rasch Wirkung, sodass der Brand bereits eingedämmt werden konnte.

Die eintreffenden Kräfte der beiden alarmierten Feuerwehren führten sofort weitere Löschmaßnahmen durch, sodass rasch „Brand aus“ gegeben werden konnte. Vier Personen wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt und in weiterer Folge ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Die Polizei ermittelt.